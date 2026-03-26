Kadın emeği hayat buluyor

Geçitkale - Serdarlı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren El Sanatları Atölyesi, Cittaslow (Sakin Şehir) vizyonu çerçevesinde yerel üretim ve kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyor. Atölye, bölgedeki geleneksel el sanatlarını yaşatmayı hedeflerken, aynı zamanda kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine de imkan tanıyor.

Cittaslow Koordinatörü Şenay Tekiner, atölyede yürütülen çalışmaların “Yavaşla, Üret, Yaşa” sloganı etrafında şekillendiğini belirtti.

Tekiner, kadınların eğitmenler eşliğinde geleneksel el sanatlarını öğrenerek üretime katıldığını ifade ederek, “Bu atölye sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda kültürümüzün yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı bir merkezdir” dedi.

Atölyede seramik, dokuma, ahşap işçiliği ve yöresel el işleri gibi çeşitli alanlarda üretim yapılırken, ürünler hem yerel pazarlarda hem de özel sergilerde satışa sunuluyor. Bu sayede hem kadınların gelir elde etmesi sağlanıyor hem de bölgenin kültürel mirası geniş kitlelerle buluşturuluyor. Tekiner, atölyenin aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olduğunu, katılımcıların birbirleriyle deneyimlerini paylaşarak kültürel ve sanatsal bir dayanışma ortamı oluşturduğunu da vurguladı.

Böylece El Sanatları Atölyesi, Cittaslow felsefesinin bir gereği olarak hem üretim hem de kültür aktarımı açısından bölge için önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026, 10:07