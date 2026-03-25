Polis hırsızları arıyor

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde polis aracı, Baf’ta kilise çanı çalındı ve bir merkeze bombalı saldırı düzenlendi.

Larnaka’ya bağlı Aradip’te şap hastalığıyla ilgili oluşturulan kontrol noktasında sabaha karşı yaşanan olayda, Rum polisinin devriye aracı kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından çalındı.

Alithia gazetesi, olayın saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini ve şahsın van tipi devriye aracına binerek bölgeden uzaklaştığını yazdı. Olayın fark edilmesi üzerine, olay yerindeki bir polis memuru şahsi aracıyla şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin çıkmaz bir sokağa girmesi üzerine aracı terk ederek kaçtığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gazeteye göre, Baf’a bağlı Yeroşibu’da ismi açıklanmayan bir şapelden çan çalındı. Yetkililer, çanın bulunmasına yardımcı olabilecek kişilerin Yeroşibu Belediyesi veya polisle iletişime geçmesini istedi.

Bombalı saldırı

Öte yandan Güney Lefkoşa’da resepsiyon ve resmi kabullerin düzenlendiği bir merkeze bombalı saldırı gerçekleştirildi. Merkezin girişinde patlayan ve yüksek tahrip gücüne sahip olduğu belirtilen bombanın ciddi hasara yol açtığı ifade edilirken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026, 10:01