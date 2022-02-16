Derince’de 140 gram

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipler tarafından, Gazimağusa ve Derince’de düzenlenen operasyonda 140 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Saifeldeen Momamedkhadir ile Mohammad Osama Nabi hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mesele kapsamında önceden tutuklanan, Amal Mahmoud altantamy ve Kardelen Çetin isimli kadınlar, suçsuz oldukları belirlenerek serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 2 Şubat 2022 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da, önceden uyuşturucu suçu işleyen Saifeldeen Momamedkhadir’in şüpheli vaziyette yürüdüğünün tespit edildiğini ve yanına gidildiği zaman koşarak uzaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu montun ceplerinde toplamda 7 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıdan elde edilen soruşturmada, yakalanmadan önce 133 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi, Derince köyünde ikamet eden Mohammad Osama’ya verdiğinin belirlendiğini ve Derince köyüne gidildiğini aktardı.

Polisi görünce şok oldu

Polis Derince köyünde zanlının, araç içerisinde seyir halinde tespit edildiğini ifade etti. Polisin dur ihtarına uymayan Osama’nın, araç ile hızla uzaklaşmaya çalıştığı esnada bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdiğini anlatan soruşturma memuru, araç içerisinden siyah renk çantanın atıldığının görüldüğünü ve çantada yapılan arama sonucu bahse konu 133 gram uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Ciddi bir mesele

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, işlenen suçun hapislik cezası öngördüğünü ve uyuşturucu miktarının külliyatlı oluğunu belirterek, zanlıların, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.