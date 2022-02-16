Engelleri başarıyla aştılar

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile İşletme ve Finans Yüksekokulu Lisans Mezuniyet Töreni, geçtiğimiz Çarşamba günü, saat 10.00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına İşletme ve Ekonomi Fakültesi Birincisi Ogunnaya Nick Ezukosi ve İşletme ve Finans Yüksekokulu Birincisi Nada Salim Hakeem birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim “Sizleri bu önemli günümüzde tebrik etmek benim için bir ayrıcalıktır. Son 2 yıl çok zor geçti. Ama bütün engelleri başarıyla aştınız. Hepinize başarı dolu bir meslek hayatı ve mutlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Dekan Prof. Dr. Mustafa Besim ve Fakülte Danışma Kurulu Üyeleri Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Emekli Konsolos Kemal Gökeri ile Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı tarafından takdim edildi. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Fakülte toplamda 140 mezun verirken, İşletme ve Ekonomi Fakültesi 69, İşletme ve Finans Yüksekokulu 71 lisans mezunu verdi.