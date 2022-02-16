Çarpıcı itiraflar

Lefkoşa’da üç ayrı iş yerinin kundaklanması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken gözaltına alınan ve 7 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

Sanık dün yeniden duruşmaya çıkarılırken, davaya bakan savcı Hasan Boşnak, üç tanık daha dinletti.

Mahkemede konuşan Mahmut Şimşekatan, Hatice Kambur ve Çağın Mullaoğlu ilginç detaylar aktardı. Tanıklar Bahçeciler tarafından defalarca tehdit edildiklerini öne sürdü.



“İşi bana verdi, kabul etmedim”

Savcılığın tanığı Mahmut Şimşekatan, Enver Bahçeciler’i 1997 yılında tanıdığını, samimi olduklarını, 2007 yılında birlikte ofis açtıklarını ancak daha sonra ayrıldığını anlattı. Şimşekatan, belli bir süre sonra görüştüklerini ancak yine aralarında mesafe oluştuğunu belirtti. Şimşekatan, İzzet Colayır’la görüştüğünü ve kendisine, “Bahçeciler, bu işi bana vermişti. Kabul etmedim” dediğini ve mağdurlara haber verdiğini mahkemeye anlattı. Şimşekatan, Mahmut Selkar ve Mustafa Kaya’yı kundaklama olayındaki görüntülerde teşhis ettiğini belirtti.

Şimşekatan, Enver Bahçeciler’den “Arabaları yaktılar, bu defa sıra sende ve Çağın Mullaoğlu’ndadır. Facebook’ta gittiğiniz yerleri atın. Gereken yapılacaktır” şeklinde tehditler aldığını anlattı. Şimşekatan, “Enver Bahçeciler tarafından bize çok tehdit geldi” ifadelerini kullandı.

Kaya itiraf etti

Hatice Kambur da 2016 yılında Mustafa Kaya’nın temizlik şirketinde çalıştığını ancak 5 ay sonra Enver Bahçeciler’e ait olduğunu öğrendiğini söyledi. Kambur, Mustafa Kaya’nın kundaklama olayları sonrasında kendisini arayıp, Çatalköy’e para götürmesini istediğini söyledi. Kambur, Ozanköy’de buluştuklarını, tedirgin olduğunu ve olayı kendisinin yapıp yapmadığını sorduğunu ve Kaya’nın, “Evet, biz yaptık” dediğini aktardı.

Sanıkları teşhis ettim

Tanık Çağın Mullaoğlu ise Enver Bahçeciler’in, Halil Kahraman’la olan araç alımı ve çek olayını anlattı. Mullaoğlu, Bahçeciler’in Halil Kahraman’dan 100 bin TL borç istediğini ve Kahraman’ın vermediğini, bu nedenle de küstüklerini anlattı. Mullaoğlu, kundaklama olayının yaşandığı geceyi anlattı. Mullaoğlu, Mahmut Şimşekatan’ın galeriye İzzet Colayır ve Hatice Kambur’la geldiğini ve “Galeriyi kimin yaktığını bilirler. Size yardımcı olacaklar” dediğini aktardı. Mullaoğlu, davada daha önce tanıklık yaptığını ve olayın görüntülerinde Mahmut Selkar ile Mustafa Kaya’yı teşhis ettiğini belirtti. Mullaoğlu, Selkar’ın Bahçeciler’in has adamı olduğunu anlattı. Mullaoğlu, kundaklama olayı sonrası arandığını ve “Mahkemeye çıkıp tanıklık etmeyin. Çıkarsanız iyi olmayacak” dendiğini ve polise bildirdiğini anlattı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından dava 23 Şubat tarihine ertelendi.