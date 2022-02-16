Bir zam daha

Özlem ÇİMENDAL

Hayat pahalılığı gün geçtikçe artarken, zamlar da üst üste geliyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayının 27’sin de zamlanan akaryakıt fiyatları yine yükseldi.

95 oktan benzinin litresi 13,70’e, 98 oktan benzinin 13 94’e, euro dizelin 13.56’ya ve 12.67 olan gaz yağının litresi13.36’ya yükseldi. Böylelikle son 11 ayda akaryakıt fiyatlarına 1o kez zam yapılmış oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, söz konusu “fiyat düzenlemesinin keyfi değil, mecburi olduğunu” ifade ederken, Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu zammın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını dile getirdi.

11 ayda 10 zam

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan artışın ardından akaryakıta yine zam yapıldı. Fiyatı 12.60 olan 95 oktan benzinin litresi 13,70’e, 12.84 olan 98 oktan benzin 13 94’e, 12.55 olan euro dizel 13.56’ya ve 12.67 olan gaz yağı 13.36’ya yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarındaki son “düzenleme” 27 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştı.

Söz konusu zamla birlikte akaryakıt fiyatları, 7 Mayıs 20221 tarihinden bu yana, toplamda 10 zam ve 1 indirimle, yüzde 100’ün üzerinde artmış oldu.

Atun: Keyfi değil mecburi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, söz konusu “fiyat düzenlemesinin keyfi değil, mecburi olduğunu” ifade ederek, artışın miktarının şuan için belli olmadığını söyledi.

Bakan Atun, “Fiyat düzenlemesi rutindir. Her 5 ila 15 gün arasında hükümet, akaryakıt fiyatlarının ortalamasını alıp ilan etmeye mecburdur” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da zammın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve dün gece yarısı itibariyle yürürlüğe girdiğini açıkladı.