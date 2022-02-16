Rumlarda 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 13 bin 933 test sonucunda 574 pozitif vakaya rastlandı. Can kaybı yaşanmazken, 408 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta Covid-19’dan 3 kişinin öldüğü son 24 saatte yapılan 104 bin 708 test sonucunda 2 bin 646 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, vakaların 225’inin Lefkoşa, 107’sinin Girne, 153’ünün Gazimağusa, 33’ünün Güzelyurt, 43’ünün İskele, 13’ünün Lefke bölgesinden olduğunu açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, Pandemi Merkezi’nde 40 kişi, karantinada 4 bin 240 kişi var. 6 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı ise 184 .

Bin 159 aşı yapıldı

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı bin 159 olurken, güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar şöyle:

Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 457

Son 24 saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 337.

“Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3721. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 126747. Yapılan Toplam Test Sayısı 5.633.563.

Toplam vaka sayısı 62.626. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 58158. Tedavisi devam eden vaka sayısı 4286.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta Covid-19’dan 3 kişinin öldüğü son 24 saatte yapılan 104 bin 708 test sonucunda 2 bin 646 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplam ölü sayısı 791’e, vaka sayısı ise 295 bin 686’ya çıktı.