Müthiş senaryo

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir şirkette çalışan Gülşen Didem Karaaslan’ın müşterilerden topladığı 25 bin TL parayı çaldıktan sonra suçtan kurtulmak için bir senaryo uydurduğu iddia edildi. Zanlının polise giderek, “Evime hırsız girdi, paralarımı çaldı” diyerek şikâyette bulunduğu belirtildi. Evde inceleme yapan polisin, suçun işlendiğine dair hiç bir iz bulamadığı açıklandı.

Şirket ile irtibata geçen polisin, zanlının, 12 bin 39 TL nakit para ile 12 bin 807 TL çeki, şirkete teslim etmediğini ortaya çıkardığı belirtildi. Gözaltına alınan Zanlı Gülşen Didem Karaaslan dün mahkeme tarafından tutuklandı.

Evime hırsız girdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, zanlının, 14 Şubat 2022 tarihinde Adli Şube’ye giderek, şirket adına topladığı ve evinde muhafaza ettiği 12 bin 39 TL nakit para ile 12 bin 807 TL çek yaprağının, evine girilerek sirkat edildiği yönünde şikâyette bulunduğunu söyledi.

Şikayet üzerine zanlının evinde inceleme yapıldığını ve içeri girildiğine dair hiç bir ize rastlanmadığını anlatan polis, şirket ile irtibata geçildiğini ve zanlının, konu mebla para ile çek defterini şirkete teslim etmediğinin belirlendiğini ve zanlının, “müstahdem tarafından sirkat” suçu ile gözaltına alındığını açıkladı. Şirket ile irtibata geçtiklerini ifade eden polis, zanlının, 12 bin 39 TL nakit para ile 12 bin 807 TL çeki, şirkete teslim etmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerleniren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.,