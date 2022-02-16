Üç aylığına cezaevinde 

Suna ERDEN

Girne’de 31 Ocak günü Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’a silahlı saldırı düzenleyen

27 yaşındaki Kamil Sezgin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının olayda kullandığı silahın bulunduğu belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, Kamil Sezgin’in 31 Ocak 2022 tarihinde Ozanköy’de Mehmet Akacan’a ait evin avlusuna girerek pusuya yattığını söyledi.

Polis, zanlının bir süre sonra eve girmek üzere olan Akacan’a 2 el ateş açtığını açıkladı. Polis, açılan ateş nedeniyle Akacan’ın yere yattığını, zanlının yaklaşarak, yakın mesafeden 2 el daha ateş ederek sol ayağından yaraladığını ifade etti. Koçer, Akacan’ın ayak kemiklerinin kırıldığını söyledi.

Müfettiş muavini Koçer, olay yerinde yapılan incelemede 9 mm tabancaya 4 adet ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Koçer, yapılan araştırma sonucu saldırıda kullanılan silahın 7 Temmuz 2021 tarihinde Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da kullandığını belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay günü ve öncesinde Akacan’ın evinin çevresinde motosikletle gezerek keşif yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Koçer, zanlının olay yerine gidiş-gelişini incelediklerini, Alsancak’ta kaldığı evde tespit edildiğini, tutuklandığını söyledi.

Koçer, olayda kullanılan silahın ve zanlının giydiği kıyafetlerin bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, ülkeye turist vizesiyle girdiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.