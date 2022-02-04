Bin 200 dolarlık iPhone çaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da müşteri olarak girdiği telefon mağazasından bin 200 dolar değerinde ürün çalan Bashir Shehu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hırsızlık olayından bir gün sonra yakalanan ve yapılan soruşturma sonucu bir yılı aşkın süre KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlı dün üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ülkeye öğrenci izni ile geldiği ancak kaydını yenilemediği için kaçak duruma düştüğü öğrenildi.

Zanlı ileride yargılanmak üzere 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Bashir Shehu’nun 22 Ocak 2022 tarihinde saat 11.45 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren Turkcell mağazasına müşteri olarak gittiğini, satış için tezgahta bulunan bin 200 dolar değerindeki iPhone 13 marka cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından tespit edildiğini, 23 Ocak 2022 tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis, çalınan telefonun zanlının tasarrufunda ele geçirildiğini açıkladı. Zanlının toplam iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 12 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde 27 Aralık 2020 tarihinden beri toplam 404 gün KKTC’de kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.