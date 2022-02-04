Ceviz gibi dolu yağdı

Özlem ÇİMENDAL

Soğuk ve yağışlı hava dün Kıbrıs adasının her iki kesiminde de etkili oldu. Kuzeyde öğleden sonra aniden bastıran doluyla karışık sağanak yağış kısa sürede Lefkoşa’yı göle çevirdi. Güneyde ise ceviz büyüklüğüne dolu yağdı.

Lefkoşa’da özellikle Organize Sanayi Bölgesi yolları göle döndü; bazı işyerleri su baskınına uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yollarda biriken sular trafikte sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, yoldan geçmeye çalışan yayalar da olumsuz etkilendi.

KKTC Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın cumartesi günü hariç pazartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

Daire’nin açıklamasına göre; en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14- 17 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Güneyde ceviz büyüklüğünde dolu

Güneyde de dün sağanak yağışın yanı sıra şiddetli rüzgâr ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı sağanak yağmurla devam etti. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından dolu fotoğrafları paylaşırken, olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 14.00’ten başlayan ve bugün 17.00’ye kadar geçerli olan sarı alarm verildi. Fırtına uyarısı yapan Rum Meteoroloji Dairesi, yağışların bugün akşam saatlerinden sonra azalacağını, hava sıcaklığının 14 derece dolaylarında olacağını bildirdi. Daire dağlık kesimlerdeki hava sıcaklığının ise 6 derece dolaylarında olacağını açıkladı.