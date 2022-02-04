En şiddetlisi 6,5

Kıbrıs adasında son bir ayda 6.5, 4,5 ve 5,1 şiddetinde üç ayrı deprem meydana geldi.

Kıbrıs’ın batısında önceki akşam kayda geçen depremin, son bir ayda kaydedilen üçüncü büyük deprem olduğu belirtildi. Depremin 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 şiddetindeki depremin artçı depremi olduğu bildirildi. Rum haber kaynakları, önceki akşam 23.04 sularında Baf açıklarında gerçekleşen ve özellikle Baf bölgesinde hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremin, 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunun düşünüldüğünü aktardı. Güney Kıbrıs’ta deprem sonrası herhangi bir zarar bildirimi yapılmazken, 28 Ocak 2022 tarihinde 4,5 şiddetinde bir artçı depremin daha meydana geldiği hatırlatıldı.