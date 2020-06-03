İçişleri Bakanlığı, merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan açık görüşlerin, yarından itibaren yapılabileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlığın, 10 Mart tarihiyle, Covid-19 salgınına karşı Merkezi Cezaevi’nde aldığı tedbirler çerçevesinde mahkum ve tutukluların sağlığının korunması amacıyla açık ve kapalı görüşler durdurulmuştu.
Covid-19 mücadelesi kapsamında gelinen aşamada da yine mahkum hakları gözetilip hareket edilerek ve sağlık riski yaratmadan aşağıdaki tedbirler çerçevesinde açık görüşlerin yapılmasına karar verildi.
Mahkumlar için güzel haber
Merkezi cezaevinde açık görüşler yarın başlıyor
İçişleri Bakanlığı, merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan açık görüşlerin, yarından itibaren yapılabileceğini duyurdu.
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