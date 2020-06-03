Mahkumlar için güzel haber

İçişleri Bakanlığı, merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan açık görüşlerin, yarından itibaren yapılabileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlığın, 10 Mart tarihiyle, Covid-19 salgınına karşı Merkezi Cezaevi’nde aldığı tedbirler çerçevesinde mahkum ve tutukluların sağlığının korunması amacıyla açık ve kapalı görüşler durdurulmuştu.

Covid-19 mücadelesi kapsamında gelinen aşamada da yine mahkum hakları gözetilip hareket edilerek ve sağlık riski yaratmadan aşağıdaki tedbirler çerçevesinde açık görüşlerin yapılmasına karar verildi.