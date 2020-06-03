Şoförler eylem hazırlığında

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) cuma gününe kadar taşımacılık sektörüyle ilgili gerekli kararların almaması halinde pazartesi günü Başbakanlık önünde araçlı ve süresiz eyleme gideceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece tarafından yapılan açıklamada, pandemi sürecinde toplu taşımacılığın ciddi ekonomik zarara uğradığını kaydetti ve sektörün geleceğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

“Bu güne kadar sektör olarak devletten istemiş olduğumuz ekonomik önlemler ve düzenlemeler çerçevesinde Başbakan dahil tüm ilgili bakanlarla görüşmeler yapılmıştır” diyen Gece, son dönemlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan da sıkıntıların çözülmesi yönünde bir takım çalışmalar yapılacağı ve sektöre bir takım destekler verileceği sözü aldıklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 15:31