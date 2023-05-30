Binlerce hayvanda çiçek hastalığı görüldü

Gazimağusa bölgesinde geçtiğimiz cuma akşamı iki hayvan işletmesinde küçükbaş hayvanlarda görülen koyun keçi çiçek hastalığı tespit edildi.

Hızlıca harekete geçen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili birimleri, hastalığın yayılmasını önlemek üzere tedbirler aldı.

Gazimağusa Tuzla ve Güvercinlik bölgelerinde 264 işletme ve 15 bin küçükbaş hayvan ile bin 200 büyükbaş hayvan karantinaya alındı. Türkiye’den gönderilen aşılar bugün hayvanlara uygulanacak.

Karantina kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri durduruldu, iki işletmede tespit edilen 6 küçükbaş hayvan uyutularak itlaf edilip gömüldü. Mandıralarda dezenfekte işlemleri başlatıldı.

Kriz masası kuruldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da dün sabah Gazimağusa Organize Hayvancılık bölgesine giderek, koyun keçi çiçek hastalığı görülen bir işletmede incelemelerde bulundu, işletme sahibi ile görüştü.

Alanın geniş olmasının işlerini zorlaştırdığını söyleyen Oğuz, ancak 2020 yılında aynı hastalıkla Karpaz bölgesinde mücadele verdiklerini hastalığı bitirdiklerini bu nedenle tecrübeli olduklarını ifade etti.

Hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare yapıldığını ve Türkiye’den 20 bin aşının KKTC’de olacağını kaydeden Oğuz, hayvanların aşılanmasına bugün başlanacağını belirtti.

Prof. Dr. Kaya: Üreticinin iflasına neden olur

Komite Başkanı Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya da, koyun keçi çiçek hastalığının küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, hastalığın; hava yolu, temas, böcek, hasta hayvanların atıklarıyla bulaşabileceğine dikkat çekti.

Kaya, hastalığın özellikle yavru hayvanlarda çok tehlikeli olduğunu bir aylığın altındaki kuzularda yüzde 100, 3 aylığa kadar olanlarda yüzde 60-70 ölümle sonuçlandığını, hayvanın yaşı ilerledikçe virüse karşı direncin geliştiğini ifade etti.

Hastalığın ciddi olduğunu ve üreticilerin iflası ile sonuçlanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, bu nedenle en erken zamanda durdurulması gerektiğini, hastalığın tedavisinin olmadığını, aşılamanın hayvanların hastalığa yakalanmaması veya hastalığı ayakta geçirmesi için yapıldığını belirtti.

Uyulması gereken tedbirler

-Çiftliklerin girişine koyulacak paspasların günün belirli aralıklarında çamaşır suyu ile ıslatılarak çiftliğe giriş çıkış yaparken bu paspasların kullanılması bulaşın azaltılması açısından önemlidir.

-Karantina bölgesinde kırkım işlemlerinin ivedilikle sonlandırılması ve karantina dışında kalan diğer bölgelerde ise kullanılan alet-ekipman ve kırkım ekiplerinin kişisel dezenfeksiyonları gerçekleştirildikten sonra kırkım işleminin yapılması hastalığın yayılmasını önlemek adına oldukça önemlidir.

-Karantina bölgesindeki işletmelerdeki hayvan kesimleri sadece perşembe günleri hayvan kabulü yapılarak aynı gece kesilecek şekilde Gazimağusa Belediyesi mezbahasında yapılacaktır.

-Belediye mezbahasında perşembe günleri başka hiçbir bölgeden hayvan kabul edilmeyecektir. -Karantina bölgesindeki hayvanlar hiçbir şekilde başka bir gün veya başka bir mezbaha da kesilemeyecektir.

-Alınan önlemlere uymadığı tespit edilen işletmelere Veteriner mevzuatı gereği 4 asgari ücrete kadar ceza uygulanacaktır.