İkisi de serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Glapsides Plajı bölgesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında iki kişinin bıçaklanması ve bir kadının darp edilmesi olayıyla ilgili tutuklanan Berk Durmuş ve Doğukan Ali Akagündüz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, olayın 19 Mayıs 2023 tarihinde, 02.00 sıralarında, Glapsides Plajı bölgesinde faaliyet gösteren bir bar içerisinde meydana geldiğini anımsattı. Berk Durmuş ile E.D.(K-24) arasında başlayan tartışmanın, barın dışında devam ettiğini ve Durmuş’un genç kadının yüzüne yumruk vurduğunu, yerde sürükleyerek darp ettiğini belirtti.

Polis, olaya müdahale eden Z.İ. ve Ş.Z.’nin zanlının arkadaşı Doğukan Ali Akagündüz tarafından saldırıya uğradığını hatırlattı. Polis, Z.İ.’nin karın bölgesinden 2 kez, Ş.Z.’nin ise sol alt ve üst kalça kısmından 2 kez bıçaklandığını kaydetti. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis memuru, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20’şer bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

