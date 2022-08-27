Rumların iki yıllık ihtiyacını karşılar

Güney Kıbrıs’ta toplam 18 barajda dün itibarıyla 222 milyon 954 bin metre küp su bulunduğu ve bu miktarın Kıbrıslı Rumların 2 yıllık tüketimi için yeterli olduğu bildirildi.

Rum Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; en fazla su Kouris Barajında bulunuyor. Adanın en büyük barajı olan Kouris’teki su miktarı dün itibarıyla 81 milyon 660 bin metre küptü.

Bunu 46 milyon 134 bin metre küp ile Asprokremmos barajı, 19 milyon 145 bin metre küp ile Evretou, 14 milyon metre küple Kannaviou, 13 milyon metre küple Lefkara barajı izliyor.

KKTC’deki son durum

Güney Kıbrıs’ın barajlarını ve doluluk oranlarını günlük internet üzerinden takip edebilmek mümkün. Ancak KKTC’dekilerin durumunu kimse bilmiyor.

Tarım Bakanlığı’na bağı Su Dairesi’nin zaman zaman ölçüm yaptığı belirtilirken, son durumun ne olduğu hakkında bilgi verilemiyor.

Sadece KKTC’ye ait 8 ay önceki verilere ulaşılıyor.



8 ay önceki veriler var

Geçtiğimiz Ocak ayının Ölçüm Listesi’ne göre; 17 göletten 7 tanesi tamamen kurumuş, su tutmaz durumdaydı. Göletlerde 8 ay önce doluluk oranı yüzde 45,97 civarındaydı.

Çataldere Barajı tamamen kurudu

Değirmenlik Çataldere Barajı ise şu anda tamamen kurumuş durumda.

Değirmenlik Belediyesi Ali Karavezirler Diyalog’a yaptığı açıklamada, barajın tamamen kuruduğunu doğruladı.

Karavezirler, geçen hafta Tarım Bakanlığı ile konuyu görüştüklerini, bakanlığın kendilerinden barajda ne kadar mil ve alüvyonlu toprak olduğunun belirlenmesi ve bu toprakları temizlemek amaçlı ekskavatör talebinde bulunduğunu söyledi. Karavezirler barajın şu anda temizlenmeye en uygun döneminde olduğuna dikkat çekerek, konuyla ilgili Su İşleri Dairesi personellerinin çalışmaları ve ölçümlerinin sürdüğünü kaydetti. Karavezirler, ayrıca Değirmenlik Çataldere Barajı’nın temizliği için Tarım Bakanlığı’nın ihaleye çıkmasının beklendiğini de söyledi. Baraj ve göletlerin yetkisinin belediyelerde olmadığını, yetkinin Tarım Bakanlığı ve ilgili Su İşleri Dairesi’nde olduğunu da hatırlatan Karavezirler, “Keşke yetkisi bize verilse” dedi.