Yargı ve deport

Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan kişileri Avrupa vaadiyle kandırıp KKTC’ye getiren ve burada çeşitli üniversitelere kayıtlarını yaptıran ‘insan kaçakçılığı’ çetesinin üyeleri Saidul İslam , Johrul İslam ve Sayyed Ahmed dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın devam ettiği, çete üyesi 6 kişinin daha arandığı belirtilirken, tutuklanan zanlıların teminata bağlanması talep etti.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların, 2022 yılı Ocak ayında Bangladeş uyruklu Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı Avrupa’ya götürecekleri vaadiyle toplam 12 bin Euro karşılığında KKTC'ye getirdiklerini söyledi. Polis, zanlının Bangladeş’ten getirdikleri Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı çeşitli eğitim kurumlarına kaydettiklerini açıkladı. Polis, öğrenci kaydı yaptırılan iki şahsın inşaatlarda çalıştırıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde Muhit ile Suban’ı güneye geçmeleri için Yiğitler Burcu bölgesine götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlıların bu işin için ise toplam 300 Euro para aldıklarını açıkladı.

Polis, Sayyed Ahmed’in gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların diğer şahıslarla birlikte 2021-2022 eğitim yılı için 5 farklı eğitim kurumuna 322 Bangladeş uyruklu şahsı kaydettiklerini; hiçbirinin eğitime devam etmediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, 322 kişiden 22’sinin çeşitli suçlardan cezaevine gönderildiğini açıkladı. Polis, suçla bağlantılı 6 isim daha tespit ettiklerini ve bu şahısların arandığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme 3 zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.