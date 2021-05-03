Sertoğlu’na 25 kulüpten destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Hasan Sertoğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Son yapılan açıklamalarla Hasan Sertoğlu’na destek verecek kulüp sayısı 25’e geldi.
Seçime yaklaşık 1 ay kala Hasan Sertoğlu’nun resmi açıklaması sonrası adeta seçime gidilmeden başkan seçilme noktasına geldi.
Kulüpler akın akın Sertoğlu’na destek açıklaması yaparken, şu ana kadar 32 kulüpten 25’i Hasan Sertoğlu’na destek açıklaması yaptı.
32 kulüp ve BTM kurulunun tek oyu ile 33 oyun kullanılacağı genel kurulda 13 Süper Lig takımı ile 12 Birinci Lig kulübünün Hasan Sertoğlu’ndan yana resmi destek açıklaması yapması, seçime gidilmeden adeta başkanı belirleme noktasına geldi.
Destek açıklamalarının bugün de devam edeceği belirtilirken, Sertoğlu’nun seçim öncesi adeta bir rekora imza atması bekleniyor.
Seçim öncesi kulüpler şöyle;
Süper Lig:
1-MTG SERTOĞLU
2- Yenicami SERTOĞLU
3- DTB SERTOĞLU
4- TOL SERTOĞLU
5- K.Kaymaklı SERTOĞLU
6- Binatlı SERTOĞLU
7- Cihangir SERTOĞLU
8- Göçmenköy SERTOĞLU
9- Hamitköy SERTOĞLU
10- Gönyeli SERTOĞLU
11-Lefke SERTOĞLU
12- Mesarya SERTOĞLU
13- M.A.Yeşilova SERTOĞLU
15- GHE -
16- Y.Dumlupınar -
1.LİG
1. Gençlik Gücü SERTOĞLU
2. Gençler Birliği SERTOĞLU
3. Değirmenlik SERTOĞLU
4. Düzkaya SERTOĞLU
5. Mormenekşe SERTOĞLU
6. Görneç SERTOĞLU
7. Çanakkale SERTOĞLU
8. B.Bağcıl SERTOĞLU
9. İncirli SERTOĞLU
10. Karşıyaka SERTOĞLU
11. Maraş SERTOĞLU
12. Yeni Boğaziçi SERTOĞLU
13. Dörtyol -
14. Yalova -
15. Çetinkaya -
16. Esentepe -
BTM kulüpleri adına 1 OY -