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Sertoğlu’na 25 kulüpten destek

Başkanlığa aday olan Hasan Sertoğlu seçime daha bir ay varken birçok kulübün oyunu aldı 

Sertoğlu’na 25 kulüpten destek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Hasan Sertoğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Son yapılan açıklamalarla Hasan Sertoğlu’na destek verecek kulüp sayısı 25’e geldi. 
Seçime yaklaşık 1 ay kala Hasan Sertoğlu’nun resmi açıklaması sonrası adeta seçime gidilmeden başkan seçilme noktasına geldi.
Kulüpler akın akın Sertoğlu’na destek açıklaması yaparken, şu ana kadar 32 kulüpten 25’i Hasan Sertoğlu’na destek açıklaması yaptı.
32 kulüp ve BTM kurulunun tek oyu ile 33 oyun kullanılacağı genel kurulda 13 Süper Lig takımı ile 12 Birinci Lig kulübünün Hasan Sertoğlu’ndan yana resmi destek açıklaması yapması, seçime gidilmeden adeta başkanı belirleme noktasına geldi.
Destek açıklamalarının bugün de devam edeceği belirtilirken, Sertoğlu’nun seçim öncesi adeta bir rekora imza atması bekleniyor.

Seçim öncesi kulüpler şöyle;
Süper Lig:
1-MTG                            SERTOĞLU
2- Yenicami                     SERTOĞLU
3- DTB                            SERTOĞLU
4- TOL                             SERTOĞLU
5- K.Kaymaklı              SERTOĞLU
6- Binatlı                     SERTOĞLU
7- Cihangir                 SERTOĞLU
8- Göçmenköy          SERTOĞLU
9- Hamitköy              SERTOĞLU
10- Gönyeli                SERTOĞLU
11-Lefke                      SERTOĞLU
12- Mesarya               SERTOĞLU
13- M.A.Yeşilova      SERTOĞLU

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14- BÜY                           -
15- GHE                           -
16- Y.Dumlupınar     -
1.LİG
1.    Gençlik Gücü              SERTOĞLU
2.    Gençler Birliği          SERTOĞLU
3.    Değirmenlik                SERTOĞLU
4.    Düzkaya                         SERTOĞLU
5.    Mormenekşe                SERTOĞLU
6.    Görneç                           SERTOĞLU
7.    Çanakkale                   SERTOĞLU
8.    B.Bağcıl                         SERTOĞLU
9.    İncirli                             SERTOĞLU
10.    Karşıyaka                    SERTOĞLU
11.    Maraş                             SERTOĞLU
12.    Yeni Boğaziçi              SERTOĞLU
13.    Dörtyol                         -
14.    Yalova                            -
15.    Çetinkaya                     -
16.    Esentepe                       -
BTM kulüpleri adına 1 OY          -

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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