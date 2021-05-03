Sertoğlu’na 25 kulüpten destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Hasan Sertoğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Son yapılan açıklamalarla Hasan Sertoğlu’na destek verecek kulüp sayısı 25’e geldi.

Seçime yaklaşık 1 ay kala Hasan Sertoğlu’nun resmi açıklaması sonrası adeta seçime gidilmeden başkan seçilme noktasına geldi.

Kulüpler akın akın Sertoğlu’na destek açıklaması yaparken, şu ana kadar 32 kulüpten 25’i Hasan Sertoğlu’na destek açıklaması yaptı.

32 kulüp ve BTM kurulunun tek oyu ile 33 oyun kullanılacağı genel kurulda 13 Süper Lig takımı ile 12 Birinci Lig kulübünün Hasan Sertoğlu’ndan yana resmi destek açıklaması yapması, seçime gidilmeden adeta başkanı belirleme noktasına geldi.

Destek açıklamalarının bugün de devam edeceği belirtilirken, Sertoğlu’nun seçim öncesi adeta bir rekora imza atması bekleniyor.

Seçim öncesi kulüpler şöyle;

Süper Lig:

1-MTG SERTOĞLU

2- Yenicami SERTOĞLU

3- DTB SERTOĞLU

4- TOL SERTOĞLU

5- K.Kaymaklı SERTOĞLU

6- Binatlı SERTOĞLU

7- Cihangir SERTOĞLU

8- Göçmenköy SERTOĞLU

9- Hamitköy SERTOĞLU

10- Gönyeli SERTOĞLU

11-Lefke SERTOĞLU

12- Mesarya SERTOĞLU

13- M.A.Yeşilova SERTOĞLU



14- BÜY -15- GHE -16- Y.Dumlupınar -1.LİG1. Gençlik Gücü SERTOĞLU2. Gençler Birliği SERTOĞLU3. Değirmenlik SERTOĞLU4. Düzkaya SERTOĞLU5. Mormenekşe SERTOĞLU6. Görneç SERTOĞLU7. Çanakkale SERTOĞLU8. B.Bağcıl SERTOĞLU9. İncirli SERTOĞLU10. Karşıyaka SERTOĞLU11. Maraş SERTOĞLU12. Yeni Boğaziçi SERTOĞLU13. Dörtyol -14. Yalova -15. Çetinkaya -16. Esentepe -BTM kulüpleri adına 1 OY -