Ortam gerildi

Hayvanlar için arpa bulamadıklarını, ayrıca sorunların çözümsüz kaldığını belirten üreticiler dün Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Çeşitli sloganlarla hükümetin uygulamalarını eleştiren üreticiler, polis barikatını aşarak bakanlık binasına girdi, bina içine süt ve gübre bıraktı.

Üreticiler bakanlığın kapısını zorladı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaptı. Bakanlık önünde “Bizim bitişimizin sebebi sensin, senin gidişinin sebebi de biz olacağız bakan” yazılı pankart açan ve “gabak doğrayan” eylemciler, KKTC, TC ve birlik bayrakları taşıdı. Bakanlık önündeki eylemde davul zurna da çalındı. Hükümeti istifaya çağıran ve bakanlık binasına zorla giren eylemciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına yumurta attı, kapısına süt ve gübre bıraktı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği binasından başlatılan yürüyüşle bakanlık önüne gelen birlik üyeleri, ülkedeki yem problemine işaret etti, kaliteli kaba yeme ihtiyaç duyulduğu belirtti.

Hayvanlarımız aç kaldı

Eylem sonrasında Diyalog TV Gündem Özel programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, sorunların çözümü konusunda doğru adımların atılmaması halinde bu kez iş araçlarının şehre ineceğini söyledi. Hükümetin yerli üretimin de düşmanı olduğunu, öz varlık olan kuruluşları da satmaya çalıştıklarını ileri süren Onalt, ne zam aldıklarını ne de zam yaptıklarını belirtti.

Hükümetin, üretim sektörünü küçük düşürmek bitirmek amacıyla çalıştırdığını savunan Onalt, “Bu girdi maliyetleriyle bizi bitirecekler” dedi. “Ama biz ülkemize, toprağımıza sahip çıkacağız, zaman birlik olma zamanıdır” diyen Onalt, hükümete eleştiriler yaptı.

Onalt şunları söyledi:

“Üreticinin parasını çaldılar, bize zam yapmadılar. Arpa olayında da üreticiyi mağdur ettiler. Verdikleri asgari ücreti de bir şekilde halkın cebinden alacaklar. Hayvancılar ne yapacak, hayvanlar aç, arpa yok. Hayvanlara ne buluyorsa onu yediriyoruz, bıraksınlar güneyden arpa alalım. 260 bin küçükbaş, 65 bin tane de büyükbaş hayvan aç kaldı. Bir arpa sorununu çözemediler. Tek derdimiz üretim yapmak ancak ürettiğimizin bedelini bilmiyoruz. Biz plan ve proje istiyoruz ancak bu maliyetlerle artık üretim yapmak çok zor olacak.”

Bir tehlike kalmadı

Onalt, dünyanın her yerinde şap hastalığı görüldüğünü belirterek, şap hastalığının yayıldığına ilişkin iddiaları da kabul etmedi. Onalt, “Hızlı ve emniyetli tedbirler alındı, bir tehlike kalmadı” dedi.