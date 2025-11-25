Tümü mahkemelik 

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana gelen kavganın ardından tutuklanan G.B. (E-48), C.B. (E-18), Ş.E. (E-45) ve P.E. (E- 25) mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak teminat talep edildi. Zanlı P.E.’nin G.B.’ye kafa atarak, burnunu kırdığı açıklandı. G.B. ile oğlunun ise P.E.’ye sandalye ve çay bardağı fırlattığı, olaya dahil olan P.E.’nin akrabasının da bıçakla karşı tarafı korkutmaya çalıştığı belirtildi.

Polis, zanlı P.E.’nin 23 Kasım tarihinde saat 17.30 sıralarında Surlariçi’nde aralarında husumet bulunduğu ve kendisine baktığı gerekçesiyle G.B.’ye kafa atarak burnunu kırdığını söyledi. Polis, bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra G.B.’nin ahşap sandalyeyi, oğlu C.B.’nin ise çay bardağını P.E.’ye fırlattığını belirtti. Polis, ayrıca Ş.E.’nin elindeki bıçağı C.B.’yi korkutmak amacıyla salladığını açıkladı.

Polis, olayın ardından tarafların tutuklandığını, ahşap sandalye ile bıçağın emare olarak alındığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkeme; G.B. ile C.B.’nin 15’er bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ş.E. ile P.E.’nin ise 20’şer bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verildi.