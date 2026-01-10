Çoğu Bangladeşli

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta gerçekleştirilen denetimde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen 2’si Pakis-tan, 4’ü Bangladeş vatandaşı 6 kişi tutuklandı.

Tutuklanan M.M. (32, E), M.R. (36, E), M.O.İ. (41, E), U.M. (20, E), M.A. (24, E) ve M.Z.İ. mahkeme-ye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı.

Polis memuru; zanlıların 8 Ocak 2026 tarihinde Haspolat bölgesinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde M.Z.İ.’nin 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren 353 gün, M.M.’nin 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren 366 gün, M.R. ile M.O.İ.’nin 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 465 gün, U.M. ve M.A.’nin 27 Ekim 2025 tarihinden itibaren 73 gün yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

