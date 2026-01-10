Şikayetçi yok

Lefkoşa’da meydana gelen, annesini darp ettiği gerekçesiyle abisini bıçaklayan ve olay esnasında 241 miligram alkollü olduğu açıklanan 24 yaşındaki A.B. (E) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Göğsünden yaralanan İ.Y.B.’nin kardeşinden şikayetçi olmadığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 29 Aralık tarihinde saat 22.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’da annesi ve abisiyle birlikte ikamet ettiği ev içerisinde meydana geldiğini yineledi.

Polis, zanlının 241 miligram alkol tesiri altında bulunduğu esnada annesine vurduğu gerekçesiyle çıkan tartışma sırasında, abisi İ.V.B.’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu yaklaşık 16 santim uzunluğundaki bıçakla göğüs kısmından bir kez bıçakladığını mahkemeye aktardı.

Polis, olay sonucu ağır şekilde yaralanan İ.V.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, ameliyata alındığını, ardından müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını, saldırıda kullandığı bıçağın emare olarak alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında yaralının ziyaret edildiğini, ifadesinde kardeşinden şikayetçi olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, yaralının durumunun iyiye gittiğini; zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve ceza-i ehliyeti olduğunu kaydetti. Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

