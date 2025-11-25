Teminatla serbest

Alkollü bir şekilde eski kız arkadaşının Gönyeli’de yaşadığı apartmana giden, evinin dış kapısı ile yatak odasının kapısını, cep telefonunu kıran, genç kadını darp eden, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir şahsı da yaralayan A. N. M. E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, hem zanlının eski kız arkadaşının hem de bacağından yaralanan şahsın şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Polis, zanlının eski kız arkadaşının sadece kırılan kapıların ve cep telefonun parasını ödenmesini talep ettiğini belirtti. Mahkeme; zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlarken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 20 Kasım saat 23.45 sıralarında zanlının nefesinde yüzde 178 promil alkollü içki tesiri altında, Ortaköy’de ikamet eden eski kız arkadaşının evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının telefonlarına cevap vermediği gerekçesiyle eski kız arkadaşının evinin kapısına tekme atarak hasara uğrattığını açıkladı. Polis, zanlının içeri girdiğini, daha sonra ikametgahın yatak odasına yöneldiğini, kapıyı elleri ve ayaklarıyla defalarca vurmak suretiyle kırarak odaya girdiğini belirtti.

Zanlının, eski kız arkadaşını yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini kaydeden polis, ayrıca başını duvara çarparak yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının darp eylemi sırasında mağdura ait iPhone 11 marka cep telefonunu elinden alarak yere vurduğunu, bu şekilde cihazın tamamen kullanılmaz hale geldiğini ve kasti hasar suçunun oluştuğunu kaydetti.

Apartman sakinine de saldırdı

Polis, olayın ardından zanlının apartmandan çıkıp merdiven boşluğunda yüksek sesle bağırıp çağırmaya başladığını, kendisini sakinleştirmeye çalışan apartman sakini S. J. K.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, S. J. K.’nin kendini korumaya çalıştığı sırada zanlının yerde bulunan kırık cam parçalarından birini baldırına saplayarak yaraladığını açıkladı.

Polis memuru; S. J. K.’nin baldırında yaklaşık 18 santimetre uzunluğunda kesik oluştuğunu kaydetti.

Polis, olay yerine çağrılan ekipler tarafından zanlının suçüstü haliyle tutuklandığını, her iki müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis’te tedavi altına alındığını ve ilk yardım müdahalesi sonrası taburcu edildiklerini ifade etti.

Şikayetler geri çekildi

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde her iki müştekinin şikayetini geri çektiğini ancak zanlının kız arkadaşının kırılan kapılar ve telefonunun tazmin edilmesini istediğini söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

