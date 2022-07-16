Bir indirim daha

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Bu, temmuz ayında yapılan üçüncü akaryakıt indirimi olurken, indirim sadece kurşunsuz benzinde olacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı. Buna göre, 95 oktan 22.52TL, 98 oktan benzin ise 22.82 TL olacak. İndirimli satış fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girecek. Euro Diesel ve gazyağı fiyatlarında ise değişiklik olmayacak.



Yeni fiyat (litre)

95 oktan benzin 22.52 TL

98 Oktan benzin 22.82TL

Euro Diesel 24.86 TL

Gazyağı 23.23 TL



Eski fiyat (litre)

95 oktan benzin 23.81 TL

98 Oktan benzin 24.10 TL

Euro Diesel 24.86 TL

Gazyağı 23.23 TL

