İş kazası soruşturuluyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün yapımı devam eden Pandemi Hastanesi şantiyesinde Şerif Sami’nin (60) ölümüyle sonuçlanan iş kazanın ardından gözaltına alınan Zafer Ünal (44) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkında, ‘tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olma’ suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa'da Pandemi Hastanesi şantiyesinde



ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldiğini anımsattı.Polis, yaşanan kazada Zafer Ünal’ın dolgu malzemesi yüklü kamyon ile hareket halinde olduğu esnada, aracın sağ ön dış tarafında yolcu koltuğuna çıkmak için kullanılan basamaklarda ayakta seyir eden Şerif Sami'nin muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu düşüp, aracın sağ ön lastiğinin altına girdiğini belirtti. Polis, Şerif Sami’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.Polis, kazanın ardından Zafer Ünal’ın tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olma suçundan tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.Zanlının meydana gelen kaza ile ilgili ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.