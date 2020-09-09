Türkiye’de vaka sayısı bin 761’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Coronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Covid-19 testi yapıldı, bin 761 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 52 kişi

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 159 oldu. Son 24 saatte bin 93 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 253 bin 245’e yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, vaka sayısı 283 bin 270, vefat sayısı 6 bin 782 olarak kayıtlara geçti.



Ağır hasta sayısı 1159, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, " 110 binden fazla test yapıldı ve bin 761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan, birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.