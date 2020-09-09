Emir ERTORUN

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümet ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını Covid-19 salgınının önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almaya çağırdı.

Sendikalar, karantinasız girişlerin durdurulmasını isteyerek, hükümete; "tedbir alın, sokağı kontrol edin, seçimleri değil halk sağlığını ön planda tutun, okullar öğretmenler hazırdır, yeter ki tedbir alın" diye seslendi.

KTÖS ve KTOEÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Okullarda alınan önlemlerin yeterli olmadığını, etütler kreşler okullarda vakaların arttığını ama bunlara rağmen denetim olmadığını” savundu.



Tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Elcil, “Vakaların patladığını, hekimler ve bakanlıktan yapılan vaka açıklamalarının çelişkili olduğunu” ifade ederek, tedbirler alınmadığı ve denetimler yapılmadığı için vakaların arttığını söyledi.Okullarda ortaya koydukları taleplerin yerine getirilmediğini ifade eden Elcil, Corona vakalarının sebebini, karantina olmaması olarak gösterdi.Vakaların artık kontrolden çıktığını iddia eden Elcil, "Tedbir alın sokağı kontrol edin okullar öğretmenler hazırdır, yeter ki tedbir alın" dedi.

Eylem: Hükümet istifa etmeli

Sendikaların ortak açıklamasını okuyan Selma Eylem de, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin halk sağlığını değil siyasete göre kararlar ürettiğini ifade ederek, hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.

Eylem, “Ülkede felaketin eşiğine gelindi, sağlık altyapısına yatırım yapılmadı, denetimler yapılmadı, bu durum içinde eğitimin de duvara tosladı” şeklinde konuştu.

Sendikaların eğitimde ve okullarda yapılması gerekenler konusunda aktif çalıştığını, öneriler sunduğunu ama bakanın “öngörüsüz” ve "ben yaparım ben bilirim" mantığıyla hareket ettiğini öne sürdü.