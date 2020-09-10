Tören düzenlendi

Lefkoşa'nın Osmanlı tarafından fethinin 450’nci yıldönümü kutlandı. Kutlama töreni Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde dün yapıldı.
Lefkoşa'nın fethinin 450’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlandı.
Osmanlı, donanması 1 Temmuz 1570'de Limasol'a gelmiş, Limasol ve Larnaka’nın ardından 45 gün süren çarpışmalar sonucunda 9 Eylül 1570'de Lefkoşa fethedilmişti.