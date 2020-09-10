Tören düzenlendi

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Lefkoşa'nın Osmanlı tarafından fethinin 450’nci yıldönümü kutlandı

Tören düzenlendi
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Lefkoşa'nın Osmanlı tarafından fethinin 450’nci yıldönümü kutlandı. Kutlama töreni Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde dün yapıldı.
Lefkoşa'nın fethinin 450’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlandı. 

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Törene; Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek ve siyasi partilerden yetkili ve temsilciler katıldı. 
Osmanlı, donanması 1 Temmuz 1570'de Limasol'a gelmiş, Limasol ve Larnaka’nın ardından 45 gün süren çarpışmalar sonucunda 9 Eylül 1570'de Lefkoşa fethedilmişti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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