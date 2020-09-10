30 ülke denedi 200 kişi iyileşti



Bilim insanları, sünger gibi çalışan boncuklarla dolu bir filtreyle yeni tip Coronavirüs (Covid-19) hastalarının kanının temizlenebileceğini açıkladı. ABD’de üretilen ve sepsis hastaları için hali hazırda kullanılan CytoSorb adlı cihaz, hastaların kanını saflaştırarak sitokin adı verilen toksik bileşikleri ortadan kaldırıyor. Araştırmacılar, bu şekilde Covid-19 hastalarının ölümüne neden olan ve aşırı bağışıklık tepkisinin sonucunda ortaya çıkan sitokin fırtınasının önüne geçilebileceğini söyledi. Öte yandan, şu anda cihazın Covid-19’a karşı test edildiği ve şimdiye kadar 30 ülkede 200'den fazla hastanın tedavi edildiği açıklandı. 200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip Coronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900 bini aşarken, henüz etkin bir aşının olmadığı hastalığa karşı bilim insanlarından yeni bir tedavi önerisi geldi. Buna göre, bir makineye bağlanan hastaların kanı filtrelenerek Covid-19 hastalarının birçoğunun önlüm nedeni olan sitokin fırtınası engellenebilecek.

Sitokinleri yakalıyor, antikorları bırakıyor

ABD’de üretilen CytoSorb adlı cihaz sünger gibi çalışan boncuklarla dolu bir filtreyle hastaların kanını saflaştırarak sitokin adı verilen potansiyel olarak toksik bileşikleri ortadan kaldırıyor. Boncuklardaki delikler sitokinleri yakalıyor, ancak antikorlar gibi daha küçük, faydalı parçacıkları filtelemiyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, cihazın vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki ile organ ve dokularda hasarlar ortaya çıkmasına ve çoklu organ yetmezliklere neden olan sepsis hastalığını tedavi etmek için geliştirildiğini açıkladı. Kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsisin tedavisi için CytoSorb’un kullanımı hali hazırda ABD’de ve İngiltere’de onaylandı.

FDA onayladı



Diğer taraftan, Nisan ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cihazın Covid-19 nedeniyle meydana gelen sitokin fırtınalarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini ve ağır hastalarda kullanılabileceğini açıkladı. Mayıs ayında ise İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüsü (NHS), kan temizleme yönteminin Coronavirüse karşı kullanımıyla ilgili bir rehber yayınladı. Rehber, Çin, Almanya ve İtalya'daki üç deneyden elde edilen verilere dayanarak hazırlandı.Söz konusu deneylerin birinde, 48 saat boyunca kanı CytoSorb filtresinden geçirilen 11 ARDS (Akut Solunum Yolu Sıkıntısı) hastasının enfeksiyon oranların önemli bir azalma görüldü.

200'den fazla Covid-19 hastası tedavi edildi

Şu anda cihazın Covid-19’a karşı etkinliğini değerlendirmek için denemeler yapılıyor ve şimdiye kadar 30 ülkede bin 200'den fazla hasta tedavi edildi.

Reading Üniversitesi'nde mikrobiyoloji doçenti olan Simon Clarke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kan filtresi gibi teknolojiler, hasta üzerinde yeterince hızlı kullanılmaları şartıyla çok yararlı olabilir. Önemli bir sitokin yanıtı olan hastalar için, zaman çok önemlidir. Aynı şekilde, ilaçlar yanıtı yalnızca azaltabilir, filtreleme garanti edilen bir başarı değildir, ancak hastaya ne kadar erken ulaşılışa sonuç da o kadar iyi olur” dedi.