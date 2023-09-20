Savaş kapıda

Azerbaycan, Karabağ'da başlatılan anti terör operasyonunun hedefinin tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapı olduğunu açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yaşanan olaylarla ilgili "Askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezdir" ifadesini kullandı.

Karabağ bölgesi nedeniyle Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir kriz ortaya çıktı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin bir dizi geniş çaplı askeri provokasyona ve terör saldırısına başvurduğu hatırlatıldı.

Ermeni istihbarat ve sabotaj grupları tarafından Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna önceden terör amaçlı döşenen mayınların patlaması sonucu sivil ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dikkati çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerine havan topu ve hafif silahlardan ateş açıldığı, iki askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür provokasyonların devam etmesi için Ermeni silahlı güçlerin muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve birliklerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Ermenistan silahlı güçlerin Karabağ bölgesinde beklediği büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, ayrıca üçlü deklarasyon hükümlerinin uygulanmasının sağlanması, Ermeni silahlı güçlerin birimlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki imar çalışmalarında görev alan sivil işçiler de dahil olmak üzere sivillerin, askeri personelimizin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatılmıştır.”

“60’tan fazla yer Azerbaycan kontrolüne geçti”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki antiterör tedbirlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Albay Eyvazov, “Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerinin 60’tan fazla mevzisi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. 20’ye yakın askeri araç, 40’tan fazla top, 30’dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6’dan fazla elektronik harp istasyonu imha edildi.” bilgisini paylaştı.

Rusya: Endişe duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, Azerbaycan’ın Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, bölgedeki durumun diplomatik çözümü için Bakü ve Erivan’la temasları sürdürdüklerini kaydetti.