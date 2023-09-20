‘Para dilendi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında “para dilenmek için Türkiye’yi yine küçük düşürdüğünü" söyledi. Erdoğan’ın "ABD’ye şirin gözükmek için sığınmacılar konusunda muhalefeti dış güçlere şikayet ettiğini” belirten CHP lideri, “Siyasi ve ahlaki meşruiyetini yitirmek, işte tam da budur” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında bir dizi paylaşımda bulundu.

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle yaptığı görüşme sırasında kullandığı “Ülkemizde ana muhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz” şeklindeki ifadelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş.

Anlaşılan o ki, BOP Eş Başkanı olarak ülkemizi mülteci kampına çeviren, mahallelerimizin kimlikleriyle oynayan Erdoğan, ABD'ye şirin gözükmek için, bizi ve tüm muhalefeti ‘Dış Güçler'e şikâyet etmiş.

Siyasi ve ahlaki meşruiyetini yitirmek, işte tam da budur. “Affedilir miyim, 3-5 Dolar koparabilir miyim” diye kapı kapı dolaşıp bizi şikayet eden bir kişiden, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaz!”

