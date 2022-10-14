Bir Metehan klasiği!

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki araçlı geçişlerin yapılabildiği tek sınır kapısı olan Metehan’da dün yine bilindik manzaralar vardı.

Güneyden kuzeye alışveriş yapmak ve gezmek için gelen Rumlar yine uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Turistler için sınır kapılarından geçiş yapmak kabusa dönüşürken, güneyde çalışan ve her gün geçiş yapmak zorunda kalan Kıbrıslı Türkler de yoğunluktan dolayı çile çeker hale geldi. Yetkililer birçok kez Metehan’da altyapı çalışmasının başlayacağına, ek muhaceret kabini açılacağına ve personel sıkıntısının giderileceğine dair açıklamalar yaptı ancak düne kadar herhangi bir adım atılmadı. Ekonomik örgütler ve esnaf, ülkeye ve çarşı esnafına katkısı olan sınır kapılarında acil önlem alınmasını beklerken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, sınır kapılarının ülkeye olan katkısının görmezden gelindiğini ifade ediyor. Sınır kapılarından geçiş yapan Rum ve turistlerin ekonomiye katkısının büyük olduğunu ifade eden vatandaşlar “yerli halkın pek uğramadığı çarşıyı turistler ayakta tutuyor” ifadesini kullandı.