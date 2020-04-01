‘Bir şey olmaz’ diyenler aldandı

Onur ULAĞ

Bakanlar Kurulu kararıyla dün gece 21.00’de yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağına uymayan çok sayıda yerli ve yabancı polis tarafından durdurularak haklarında yasal işlem başlatıldı. “Bize bir şey olmaz” diyen ve denetim yapılmayacağını düşünenler çok sayıda polis gücü ile karşılaşınca şok oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında aracına binerek evine giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da polisin kontrolüne takıldı. Taçoy, sokağa çıkma yasağını denetleyen polisleri kutlarken, olay yerinde toplanan vatandaşlara ‘kurallara uyulmasını’ tavsiye etti.

Gece gezmesi karakolda bitti

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün ilan ettiği saat 21.00’den, 06.00’a tam sokağa çıkma yasağı dün gece başladı.

Polis ekipleri ülkenin dört bir yanında harekete geçerek, denetimler gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da devriye gezen ekipler, arabaları tek tek durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti.

Bazı kişilerin görevli olduğu ve işlerine gitmek için trafiğe çıktıkları tespit edilirken, makul mazereti olmayan birçok kişi ise yasağı ihlal ettiği için gözaltına alındı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında aracına binerek evine giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da polisin kontrolüne takıldı.

Taçoy, sokağa çıkma yasağını denetleyen polisleri kutlarken, olay yerinde toplanan vatandaşlara ‘kurallara uyulmasını’ tavsiye etti.