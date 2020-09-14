Bir tarih ağlıyor

Ömer KADİROĞLU

Asırlardır önemini koruyan ve Akdeniz’in en gözde yeri olarak bilinen Girne Antik Limanı son yıllarda ilgisizliğin ve ihmallerin kurbanı oldu. Antik Liman, bir ağır darbeyi de KKTC hükümetinin ‘Coronavirüs’ önlemlerinden yedi. Hükümetin, uçuş yasağı ve karantina şartı getirmesi sonrasında turizm faaliyetlerinin tamamen durması üzerine, tarihi limandaki restoran ve iş yerleri de kapısına kilit vurdu.

Bazı iş yerlerinin devren kiralık, bazılarının ise satılık olması dikkat çekiyor. Turizmden umudunu kesen işletmecilerin bir kısmı iş yerini devredip kurtulmanın yolunu ararken, bir kısmının da bina tadilat ve onarımını ihmal ettiği gözlerden kaçmıyor.

Karmaşık bir yönetim şekli ile bakımsız, onarımsız, hatta sahipsiz kalan limanın her köşesine dikilen dev şemsiyeler ayrı bir görüntü kirliliği yaratıyor ve muhteşem manzaranın önünü kesiyor.



Yatların bağlı olduğu bölümde elektrik sayaçlarının bakımsızlıktan kırıldığı, kabloların etrafa saçıldığı, denizin içindeki pis atıkların çoğaldığı görülüyor.Girne Antik Limanda gezinti yapan Diyalog ekibi, tesadüfen açık olan bir işletmeciye “turist yok ama yerliler de mi gelmiyor?” diye sorduğunda aldığı yanıt şöyle oldu:“Turizm bitti. Aylardır burada doğru dürüst iş yapılmıyor. Özellikle son yasaklar umutları büsbütün bitirdi. İşletmeciler kepenk indirerek evine kapandı. Çok sayıda restoran ve turistik eşya mağazası kiralığa çıkarıldı. Burası bakımsızlıktan ve ihmallerden dolayı eski önemini yitirdi.”