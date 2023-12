Bir umut, 13’üncü maaşlar

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, özellikle gıda, elektrik ve tüp gaza yapılan zamların ardından tüm sektörlerde kendini daha da çok hissettirmeye başladı.

Yaklaşan yeni yıl nedeniyle stoklarını tamamlayan, kampanyalarını hazırlayan çok sayıda esnaf satış yapabilmek için müşterilerin yolunu gözlüyor.

İşlerin iyi gitmediğini söyleyen esnaf, 13’üncü maaşların ödenmesi ile piyasaya girecek paranın çarşıyı hareketlendireceğini umut ediyor.

Diyalog muhabirlerinin Başkent Lefkoşa ve Gazimağusa’da görüşüne başvurduğu esnafın tamamına yakını, geçen yıllara göre satışların yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Lefkoşa esnafı ne dedi…?

Aliihsan Çevik (Altınsan Kuyumculuk)

“Yeni yıl için hazırlıklarımızı tamamladık. Bilindiği üzere halkımızın alım gücü ciddi şekilde düştü ve bizler de herkes hediye alabilsin diye çeşitli kampanyalar yaptık. Pırlantalar ve saatlerde yüzde 50’ye varan indirimler ve altın satışlarında da güzel indirimler hazırladık. Şimdilik yapmış olduğumuz kampanyalar işlerimize yansımadı ancak 13’üncü maaşların ödenmesi ile birlikte çarşının hareketleneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl böyle günde çarşı daha hareketliydi ancak bu yıl henüz bir yeni yıl hareketliliği başlamadı.”

Özden Çıraklı (Caramel Chocolate)

“Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni ürünler hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Çocuklara yönelik serimizi çok geliştirdik, ayrıca şirketlere yönelik hazırlıklarımız da tamamlandı. Ürün yelpazemize alkollü çikolataların yanı sıra bu yıl vişneli alkollü çikolatamızı da ekledik. Geçtiğimiz yıllara göre bugüne baktığımızda satışlara yeni yeni başladığımız için şimdilik aynı gibi görünüyor. Her bütçeye uygun paketlerimiz var.

Hediye sepetleri 300 liradan başlayıp çok yüksek rakamlara çıkıyor. 2024 yılında herkese başta sağlık ve kazasız belasız günler diliyorum.”

Suat Kurt (Bolçi Çikolata)

“Yeni yıla özel kampanyalar yaptık. Kıbrıs halkı özel günlere önem veriyor ve bizler de buna göre çalışmalar yapıyoruz. Lezzetli çikolataları herkes alabilsin diye 60 liradan başlayan ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Yılbaşı hazırlıklarımız sonrasında güzel bir ilgi var ve yoğun bir şekilde işlerimiz devam ediyor. Yılbaşı için hazırladığımız hediyelik ürünler 60-150-300 ve üzeri fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Yeni yıldan herkese sağlık dilerken kimsenin umudunu kaybetmemesini diliyorum.”

Bilgin Çevik (Pera Pırlanta Kuyumculuk)

“Yeni yıl için güzel kampanyalar yaptık. Pırlantalarda yüzde 50, altında yüzde 30’a yakın indirim kampanyalarımız vardır. Şu ana dek umduğumuz hareketlilik olmadı ancak 13’üncü maaşların ödenmesi ile çarşının hareketleneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl şu dönemlerde insanlar hediye almaya başlıyorken şu anda henüz bir hareket yok. Altın ve pırlanta fiyatlarının yükselmesine karşın bizler de daha uygun bütçeli ürünler yaptırdık. Bugün bin 600 TL’ye bir kolye alabilmek mümkündür. Herkesin yeni yılını kutlar tüm milletimiz için iyi bir sene olmasını temenni ediyorum.”

Hüseyin Karasu (Karasu Kuyumculuk)

“Aralık ayı beklediğimiz gibi hareketli geçmedi. İnsanlar sanırım 13’üncü maaşını almayı bekliyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Pırlanta ve saatlerde yüzde 50, altın alışverişlerinde de yüzde 20-25 civarında indirim kampanyaları hazırladık. Şu ana kadar beklediğimiz hareketlilik olmasa da 13’üncü maaşların ödenmesi ile çarşının canlanacağı inancındayım. Geçtiğimiz yıl pandemiden çıkmış olmamıza rağmen daha hareketli bir yıldı ancak bu sene insanlarda tedirginlik, piyasa da pahalılık var ve işlerimiz etkileniyor. Halkımızın yeni yılını kutlar 2024 yılının herkese bol kazanç, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”

Huri Bavik (Süvari Mağazası)

“Yeni yıla özel kampanyamız var. 5 bin liralık alışveriş yapanlara 500 lira daha ekstra indirimler yapıyoruz. Bu kampanya işlerimize olumlu yönde yansıdı ve beklediğimizin üzerinde bir satışla gün geçiriyoruz. 13’üncü maaşların ödenmesi ile çarşının daha da hareketleneceğine inanıyorum. Herkese 2023 yılından daha iyi bir sene diliyorum. Depremler, savaşlar ve doğal afetlerin son bulduğu bir yıl diliyorum.”

Ayşegül Yıldırım (Batik Mağazası)

“Yeni yıla özel kampanyalarımızla hazırız. İkinci ürüne yüzde 50 ve kabanlarda güzel indirimler hazırladık. Bu hazırladığımız kampanyaların artıları işlerimize yansımaya başladı. Henüz 13’üncü maaşlar ödenmedi ve bu ödemelerin yapılması ile çarşının daha da hareketleneceğine inanıyorum. Henüz yeni açılan bir mağaza olmamıza rağmen satışlarımız memnun edicidir. Herkese sağlıklı huzur dolu ve bereketli bir yıl dilerim.”

Salih Oktay: Biz işimizin başında günde 12 saat çalışmaya devam ediyoruz ancak çarşının durumu perişan, hayat pahalı, insanlar geçinemiyor, 2023 yılı çok kötü geçti ve 2024 yılı hiç kolay olmayacak, daha kötü bir yıl bizi bekliyor, 2023 yılını mumla arayacağız, allah herkesin yardımcısı olsun.

Gazimağusa esnafı ne dedi…?

Caner Ağdaş

“Bu yıl geçtiğimiz yıldan pek farklı olmayacak, her yıl benzer şekilde işlerimiz yürüyor. Turistin olduğu sezon satışlarımız da az bir canlanma oluyor, geriye kalan dönem ise çarşı bom boş, açıkçası 2024 yılında da pek bir değişikliğin olacağını sanmıyorum.”

Yusuf Yenidoğanay

“ Yeni yılda öncelikle ekonomik alanda daha güçlü bir devlet yapısı bekliyorum, yaz dönemi için turizm planının şimdiden yapılması gerekiyor. Yerli halk ve turistlerin turistik bölgelere çekilmesi adına gereken düzenlemelerin yapılması beklentilerim arasındadır. Bunun dışında tüm toplumun sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ederim.”

Jale Altaş

“ 2023 satış açısından genellikle zayıf geçti, 2024 yılının daha sağlıklı, huzurlu ve kazançlı geçmesini bekliyorum. Umarım bu yıl çarşı son yıllara göre daha da canlı olur ve eski günlerimizdeki o kalabalık yoğun günlere döneriz.”

Mehmet Altaş Akburak

“ 2023 yılında çarşıda pek bir canlılık yoktu, zaten son yıllarda çarşı nerdeyse bom boş. 2024 yılından beklentim, çarşının özellikle 1990’lı yıllardaki o hareketli günlerine dönmesidir.”

Hasan Özbil

“Yeni yıldan beklentim var ama umudum yok, işler çok düşük, her şey çok aşırı pahalı, umudum yok ama beklentim belki yeni yılda işlerimizde bir canlılık olmasıdır.”

Ahmet Ummanel

“ Yeni yılda hiç bir değişiklik olmayacak, özellikle burada Suriçi’nde hiç değişiklik olmaz, İstiklal Caddesi’nin trafiğe kapatıldığı gün bu bölge canlılığını yitirdi. Trafiğe açılmadan da hiç bir şekilde canlanmaz, o yüzden yeni yıldan bir beklentim yok.”

Osman Geçit

“Yeni yıldan ekonomik anlamda zaten bir beklentim yok, daha kötü duruma gelmeyelim de zaten iyi olacağına dair bir umudum yok. Ancak beklentim şu olabilir, 2 yıla yakındır süren ve Mağusalıyı canından bezdiren bu kanalizasyon çalışmalarının sonlanması. Bir de belki bu yıl hükümetimiz 3 verip geriye 5 almaz.”

Tahir Toker

“ Şu an çok kötü durumdayız, bundan daha da kötü duruma düşmeyelim o bile yeterli. Bir de ev kiraları çok fahiş, hükümet artık bu duruma bir el atmalı çünkü ev sahipleri tabiri caizse fiyatlarda resmen uçuyor.”