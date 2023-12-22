Maraton sürüyor 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarında son durum hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar 10 ilde temayül çalışmalarının tamamlandığını belirten Çelik, belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı sorusuna "Ay sonu itibarıyla söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor, istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir. Vaktimiz var, acelemiz yok" yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

"Teşkilatlarımızın seçimlere hazırlık anlamında neler yaptıkları, eksiklerin tamamlanması ve seçimlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde çıkması için çalışmalar değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımızın istişaresi devam ediyor. Şu ana kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon illerinde temayül çalışmaları tamamlandı.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı. AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.”