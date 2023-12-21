Ülkede bağı yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek kendisini polise şikâyet ettiği gerekçesi ile darp ettiği, 200 dolar parasını ve banka kartının olduğu cep telefonunu çaldığı iddia edilen Eyüp Murat Pay, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 17 Aralık saat 03.30 sıralarında, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle tartıştıkları esnada, genç kadının yüzüne vurarak darp ettiğini ve içerisinde 200 dolar ve banka kartının bulunduğu cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştığını anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkemizde bir bağı olmayan ve serbest kalması halinde yargılamadan kaçma ihtimali olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.