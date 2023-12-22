Gündem Gazze’ye yönelik yardımlar

Fileleftheros gazetesi, “Amaltheia İçin İsrail Geliş Gidişleri” başlığıyla yer verdiği haberinde, Gazze’ye yönelik insani yardımın Güney Kıbrıs’tan ayrılmasına yeşil ışık yakılmasından önce, İsraillilerin gerekli tüm denetimler ve kontrollerin yapılması için Larnaka’ya gidiş gelişlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini yazdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in bir dizi teknik konuyu ele almak için Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretinde kendisine uzmanların da eşlik ettiğini yazan gazete, bunu İsrail dışişleri bakanlığından yetkililerin ve farklı birimlerden teknokratların ziyaretlerinin izleyeceğini kaydetti.

“Lyme Bay” isimli İngiliz gemisinin ise Gazze’ye gitmek için direktif almayı beklediğini kaydeden gazete, İngiliz gemisinin nerede bulunduğu konusunda Rum kesiminin açıklama yapmaktan kaçındığına da işaret etti.

Rum Haber Ajansı KİPE’yi kaynak göstererek, geminin nerede bulunduğuna dair bilgilerin dün Londra’dan geldiğini ileten gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkililerin “RFA Lyme Bay” gemisinin, yolculuğuna başlamak için tüm tarafların onayını beklediğini söylediğini aktardı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Mitchell’in Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetinin, özellikle deniz yoluyla her türlü fırsata odaklanmak da dahil olmak üzere, Gazze’ye daha çok insani yardımın ulaşması için elinden geleni yaptığını dile getirdiğini aktardı.

Gazeteye göre, Mitchell “Lyme Bay” gemisinin, yardımın kabul edileceği ve teslim edileceğinden emin olduklarında denize açılmaya hazır olduğunu da söyledi.

Gazete, İngiliz gemisinin, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’le görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalardan da ortaya çıktığı üzere, İsrail’in onayını beklediğini de iletti.

Gazete, Kombos’un Cohen’e “ilk yolculuk için yeşil ışık yakmanızı bekliyoruz” dediğini iletirken, konuyla ilgili haberlerde geminin Kıbrıs açıklarında bulunduğu da kaydedildi.