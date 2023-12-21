‘Ya benimsin ya toprağın’

Ayrıldığı kız arkadaşının kapısına dayanan Hüseyin Yumuşak tehditler savurdu. Hızını alamayan zanlı, genç kadına, “ya benimsin ya da kara toprağın” şeklinde mesaj attı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Teminata bağlanması talep edilen zanlı söz hakkı verilince, “Söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 19 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Başpınar’da sakin eski kız arkadaşının evine gidip, kapıyı sert bir şekilde defalarca çaldıktan sonra, “Aç kapıyı, kırdırtma bana” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının eski kız arkadaşına telefon ve sosyal medyadan da ulaşmaya çalıştığını ancak başaramayınca yakınlarının telefonuna kız arkadaşını hedef alarak, “Ya benimsin ya da kara toprağınsın” şeklinde mesaj attığını açıkladı.

Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL tutarından kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

