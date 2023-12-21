Cumhurbaşkanı Tatar'dan GKRY üzerinden İsrail'e mesaj..

Son bölgesel gelişmelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tatar, İngiltere'nin GKRY'de iki askeri üssünün olduğunu dile getirerek, "Eğer buradan İsrail'e askeri ve lojistik destek veriliyorsa İngiltere'yi şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, GKRY'nin kontrol ettiği topraklarda İsrail'e destek için son dönemde artan ABD ve Fransız askeri varlığına dikkati çekerek, GKRY tarafından gündeme getirilen "Gazze'ye deniz yolu ile insani yardım koridoru"nun Rum topraklarından İsrail'e askeri desteği "perdeleme" niyetini taşıdığını savundu.