Baran dehşet saçtı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Piyale Paşa Mahallesi’nde yaşandığı iddia edilen olayda Baran Yıldız’ın bir şahıs ile birlikte mandırasına geldiği gerekçesi ile A.A.’nın kullanımındaki aracı durdurduğu; camlarını kırdığı, kaportasına taşla vurup ezdiği ileri sürüldü.

Zanlının suç ortağı ile birlikte A.A.’yı araçtan indirerek yüzüne yumruk attığı, tasarrufundaki sopayla vurarak yere düşürdüğü ve tekmeledikten sonra zorla kendi aracına koyarak iş yerine götürdüğü iddia edildi.

Yıldız’ın A.A.’yı, “seni öldüreceğim, bizim çöplüğümüze gelemezsin” diyerek tehdit ettiği belirtildi. Zanlıların elinden güçlükle kaçarak hastaneye giden A.A.tedavi altına alınırken, zanlı Baran Yıldız polis tarafından tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Önce dövdü, sonra kaçırdı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlı Baran Yıldız’ın, şu an aranmakta olan bir şahısla beraber, mandırasına geldiği gerekçesi ile A.A. isimli müştekinin kullanımındaki aracı durdurduktan sonra taş ile camlarını kırdığını ve kaportasını ezerek kasti hasara uğrattığını anlattı.

Polis, zanlı ve suç ortağının daha sonra A.A.’yı, araçtan indirerek yüzüne yumruk attığını, tasarrufundaki sopa ile vurarak yere düşürdüğünü ve yerde tekme atarak ciddi şekilde darp ettiklerini, ardından zorla kendi araçlarına koyarak işyerine götürerek insan kaçırma suçunu işlediklerini açıkladı.

Canını zor kurtardı

Zanlının, işyerinde A.A.’yı, hitaben, “seni öldüreceğim, bizim çöplüğümüze gelemezsin” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu da belirten polis, müştekinin kendi imkanları ile işyerinden kaçarak kurtulduğunu ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındığını bildirdi. Zanlının, önceki gün polise gelerek teslim olduğunu da açıklayan polis, mesele kapsamında aranmakta olan bir kişinin daha olduğunu anımsattı ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Foto: Baran Yıldız.