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64 yaşında İş kazasında hayatını kaybetti

Tepebaşı'nda meydana gelen iş kazasında 64 yaşındaki Ahmet Kanak, hayatını kaybetti.

64 yaşında İş kazasında hayatını kaybetti
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21.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Tepebaşı’nda bulunan bir ikametgahın balkonunda, Tepebaşı’nda sakin Ahmet KANAK (E-64) kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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