21.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Tepebaşı’nda bulunan bir ikametgahın balkonunda, Tepebaşı’nda sakin Ahmet KANAK (E-64) kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
64 yaşında İş kazasında hayatını kaybetti
Tepebaşı'nda meydana gelen iş kazasında 64 yaşındaki Ahmet Kanak, hayatını kaybetti.