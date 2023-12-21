64 yaşında İş kazasında hayatını kaybetti

21.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Tepebaşı’nda bulunan bir ikametgahın balkonunda, Tepebaşı’nda sakin Ahmet KANAK (E-64) kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.