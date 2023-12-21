Ada turuna çıktılar

Hüseyin ÇİÇEK

Bir süredir İngiltere’de yaşayan A.T.’nin Gazimağusa’daki evi ve arabası hırsızların hedefi oldu. Kadir Can Aktaş, Oğuzhan Yaşar, Bünyamin Yardımcı, Adnan Demir ve Ökkeş Kalaycı isimli kafadarlar, eve girip ziynet eşyalarını ve garajda duran aracın anahtarlarını çaldı. Zanlılar çaldıkları araçla Gazimağusa’da tur atarken trafik polisleri tarafından yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Keleş, 29 Ağustos-16 Aralık 2023 tarihleri arasında, İngiltere’de ikamet eden A.T.’ye ait Gazimağusa’da, Bahriyeli Sokak üzerinde bulunan ikametgaha, pencerenin açılarak girildiğini ve ziynet eşyalarının çalındığını açıkladı.Ev içerisinden, A.T.’ye ait aracın anahtarının da alındığını kaydeden polis, aracın defalarca çalınarak kullanıldığını belirtti.

Polis, aracın İskele’den Gazimağusa’ya seyir halindeyken, trafik denetimi yapan ekipler tarafından durdurulmak istendiğini, zanlıların dur ihtarına uymayarak kaçtığını, yapılan takip neticesinde Ötüken’de aracı terk ederek koşarak kaçmaya çalıştıklarını ancak kısa sürede yakalandıklarını anlattı. Polis, incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında tüm zanlıların belirli zamanlarda konu aracı kullandıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Çalınan eşyaların tespiti yapılacak

Ev sahibi olan A.T. isimli müştekinin, önceki gün itibarı ile İngiltere’den geldiğini ve evden sirkat edilen eşyaların tam tespitinin yapılacağını belirten polis, mesele kapsamında aranmakta olan bir kişinin daha olduğunu ifade etti. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 02:43