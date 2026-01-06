Bir yıldır kaçak

İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede dün Girne’de Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında polis ekipleri, ülkede izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen bir şahsın kaçmaya çalışması üzerine kısa süreli bir kovalamaca yaşadı.

Zanlı kısa sürede yakalanarak kontrol altına alındı. Yapılan incelemede şahsın, 2024 yılından bu yana ülkede kaçak durumda bulunduğu belirlendi.

Aynı denetimlerde, ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi daha saptandı ve toplam üç şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Zanlılar, düzensiz göçle mücadele kapsamında yasal sürece tabi tutulacak.

İçişleri Bakanlığı; bu tür denetimlerin, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından düzenli ola-rak sürdürüleceğini ve düzensiz göçle mücadelede kararlılığın devam edeceğini açıkladı.