Kişi başı 3 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Cemal Sarı isimli şahsa ait evden bir adet altın kolye ile yüzük çaldığı belirtilen Mehmet Altıntaş ile ziynet eşyalarını satın aldığı iddia edilen İbrahim Şifa hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Mehmet Altıntaş’ın çaldığı kolyeyi 200 TL karşılığında İbrahim Şifa’ya sattığı açıklandı. Mahkeme her iki zanlının da 3 bin TL nakit teminat ödemesine karar verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlının, 13 Haziran 2021 tarihinde, 14. 00 ile 18. 00 saatleri arasında, iş yapmak maksadıyla Cemal Sarı’ya isimli ikametgâha giden Mehmet Altıntaş’ın altın kolye ile yüzük sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının, kolyeyi 200 TL karşılığında İbrahim Şifa’ya satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini ifade etti.

Zanlıların mahkemeye çıkarıldığını; Mehmet Altıntaş hakkında toplam 6 gün, İbrahim Şifa hakkında ise 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, zanlı Mehmet Altıntaş’ın sirkat, İbrahim Şifa’nın ise hırsızlık mal kabulü suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3’er bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.