"İkinizi de öldürecem"

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda yıllar önce ayrıldığı eşinin kapısına dayanan Cemal Özerı̇n tehditler savurdu. Defalarca kapıyı çalan zanlının, eski eşinin arkadaşını kastederek, “Biliyorum o da içeride, sizi öldüreceğim” dediği belirtildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 2019 yılından şimdiye kadar eski eşine karşı defalarca suç işlediği, hakkında 5 ayrı dava açıldığı ve bu suçlardan hapis yattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 20 Haziran 2021 tarihinde saat 22.15 sıralarında ayrılmış olduğu eski esi T.E.'nin Küçük Kaymaklı'da bulunan evine giderek defalarca kapıyı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının eski eşine hitaben, “Aç̧ kapıyı, biliyorum o da içeride. Sizi öldüreceğim" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Olayı gören üç tanık olduğunu, bu şahısların ifadesinin alınacağını kaydeden polis, zanlının 2019 yılından bu yana eski eşine karşı suç işlediğini ve hakkında 5 ayrı suçtan dosya bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının bu meselelerden 65 gün hapis cezası aldığını ve kefalete bağlandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 14 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 04:22