Güzel bir gün oldu

Girne Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle Kervansaray Halk Plajı’nda yoga etkinliği gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi tarafından organize edilen yoga etkinliği Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel gözetiminde yapıldı. Etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Güngördü, Yoga Günü’yle ilgili açıklamasına şunları kaydetti:

“İyilik İçin Yoga” sloganı ile tüm dünyada paylaşılan yoga etkinliklerinin uluslararası kimliği olan kentimiz Girne’de böylesi bir etkinliği halkımızla paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Covid-19 Pandemisi tüm sosyal ve ekonomik koşullarımızla günlük yaşantılarımızı derinden etkilerken; böylesi zor zamanlarda bizler Belediye olarak teknik imkanlarımızı sonuna kadar zorladık, öte yandan da hem değerli esnafımız hem de değerli halkımız bu sürece önemli katkılar koydu. Herkese teşekkür ederim.”

