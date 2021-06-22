Şimdi cezaevinde

Lefkoşa’da çalıştığı şirketten para çaldıktan bir gün sonra ülkeyi terk eden Burhan İnan, bir yıl sonra geri dönmek isteyince Ercan Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ülkeye giriş yaptıktan sonra 10 gün karantinaya alınan zanlı, izole süresi bitince polis tarafından teslim alındı.

Hakkında 2020 yılında hazırlanmış bir dosya bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminat emri gereği, cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Lefkoşa' da sakin Yıldız Avcı Uslu’nun yaptığı Tree Brothers isimli asansör şirketinin çalışanı olan Burhan İnan’ın 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde makbuz karşılığında tahsil etmiş olduğu 395 TL ve 150 Euro parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının 24 Ocak 2020 tarihinde KKTC' den çıkış yaptığını anlattı. Zanlının 10 Haziran 2021 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edildiğini kaydeden polis, 10 günlük karantina sürecine müteakip 20 Haziran 2021 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.