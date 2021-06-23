Başta akaryakıt olmak üzere zamlara tepki gösteren sendika ve sivil toplum örgütleri, hükümeti istifaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, hayatı ucuzlatma vaadiyle kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin zam şampiyonluğuna doğru koştuğunu ileri sürdü.

Bengihan, pandemiye bağlı ekonomik krizle birlikte Türk lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle günden güne yoksullaşan halkın hayatının adeta zindana döndüğünü savunarak, “Kendi koltuklarını koruma uğruna, yandaş atamaları ve istihdamları ile bütçeye milyarlarca liralık ek külfetler getirirken, işsizlik ödeneğini düşürenler, çalışanların hayat pahalılığını donduranlar üstüne bir de her gün yaptıkları zamlarla çalışanları, dar ve sabit gelirli kesimleri süratle açlık sınırının altına doğru sürüklemektedir. Bu yapılanlar halk düşmanlığıdır” iddiasında bulundu.

Bengihan akaryakıta ve ekmeğe yapılan “okkalı” zamlarla zaten kuru ekmeğe muhtaç olan insanların tamamen açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

Büyükoğlu: Asgari ücret yerinde sayıyor

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, akaryakıt zammını eleştirdi.

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde akaryakıt başta olmak üzere birçok zammın yapıldığını belirterek, TL’nin değer kaybı ve pandeminin etkisine rağmen asgari ücretin yerinde saydığını kaydetti.

“Değişmeyen tek şey maalesef yine asgari ücrettir, asgari ücretlinin çektiği çiledir” diyen Büyükoğlu, asgari ücretin pahalılık ve zamların yanında ‘şaka gibi’ kaldığını ileri sürdü.

Ülkede toplu taşımanın da yetersiz olduğunu belirten Büyükoğlu, “Son akaryakıt zammıyla asgari ücretli artık maaşını işe gelip giderken bitirmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu, “Eğer yönetenlerin geleceğe dair amaçladığı bu değilse, acilen harekete geçilmelidir” dedi.

Kamu-Sen: Zamlar geri alınsın

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), hükümeti, zamları geri almaya çağırdı.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, zamların geri alınmaması halinde gelecek tepkilere hazırlıklı olunması gerektiği dile getirildi.

Akaryakıt zammının elektrik fiyatlarına ve tedarik zincirine etki edeceği dile getirilen açıklamada, halkın yoksullaştığı kaydedilerek, hükümet istifaya çağırıldı.

Korkmazhan: Kabul edilemez

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümetin attığı her adımın halk aleyhine olduğunu ileri sürerek, “45 günde üçüncü kez akaryakıta zam yapılması, ekonomik yükün sürekli dar gelirli ve halkın omuzlarına yüklenmesi kabul edilemez” dedi.

Korkmazhan yazılı açıklamasında, akaryakıta yapılan zammın iğneden ipliğe her kalemde zam getireceğini ve hayat pahalılığını arttıracağını belirterek, hükümetin, zam ve vergilerle halkın boğazına sarıldığını iddia etti. Korkmazhan, hükümetin, hayat pahalılığı ödeneğini de kaldırarak, çalışanları sefalete mahkûm ettiğini savundu.

Bıçaklı: Hükümet zam şampiyonu

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, zamlara tepkisini, “azınlık hükümeti zam şampiyonu oldu” sözleriyle ifade etti.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, halkın büyük bir çoğunluğunun alım gücünün nerdeyse yüzde 40-50 oranında düştüğü bir dönemde, hükümetin yine akaryakıta ve ekmeğe zam yaparak, halkın ekmeğine de el uzattığını ileri sürdü.

Bıçaklı, “Ülkeyi yönetmeyi beceremiyorsanız hiç olmazsa istifa etmeyi beceriniz” ifadelerine de yer verdi.